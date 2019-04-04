محافظ شمال سيناء يشارك فى احتفالات يوم اليتيم بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

شارك اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فى احتفال نظمته المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى وعدد من الجمعيات الأهلية بيوم اليتيم، ونظم بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

وفى كلمته أشاد محافظ شمال سيناء بدور المجتمع المدنى فى المحافظة وتكاتفه من أجل إحياء يوم اليتيم، والاحتفال به سنويًا وتكريمه تأسيًا بنبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وضرورة الاهتمام باليتامى وحسن رعايتهم وتوفير كل احتياجاتهم بمختلف المجالات وتأهيلهم ليكونوا أفرادًا صالحين فى المجتمع، ووجه التحية والشكر لكل العاملين بمجال مساعدة الفقراء واليتامى والمحتاجين، وكذا شكر العاملين فى التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الذين يساهمون مع الحكومة فى رعاية الأيتام.

ووجه المحافظ التحية والتقدير للأمهات الأطفال الأيتام المتفوقين دراسيا ورياضيا والحافظين لكتاب الله، مثمنا الدور الذى تقوم به هذه الأمهات فى ظل غياب الزوج.

بدورها أكدت سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعى، أن الهدف من الاحتفال رسم البسمة على وجوه الأيتام والاعتزاز بهم فهم فى قلوبنا وعقولنا جميعا من أجل تعميق وإرساء مفهوم التكافل وتأدية الأمانة، مشيرة إلى أن رسولنا الكريم والشريعة السمحاء أوصتنا خيرا بالأيتام.

وأضافت "سعدية"، أن الحفل تضمن فقرات رياضية وفنية متنوعة لطلبة كلية التربية الرياضية بجامعة العريش وأوركسترا مركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة.