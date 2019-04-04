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محافظ سوهاج يحيل طبيب عظام بالمستشفى العام للتحقيق لعدم تواجده

الخميس، 04 أبريل 2019 10:39 ص
محافظ سوهاج يحيل طبيب عظام بالمستشفى العام للتحقيق لعدم تواجده الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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قرر الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، إحالة طبيب عظام الطوارئ بمستشفى سوهاج العام للتحقيق، لعدم تواجده بالعيادة، وذلك على هامش جولة المحافظ مساء أمس على مستشفى سوهاج العام ومستشفى الهلال، تفقد خلالها أقسام عيادة الأطفال، ووحدات الجراحة وعمليات الطوارئ، والإنعاش القلبى والرئوى.

 

وعلى جانب آخر، قرر المحافظ علاج طفل يعانى من ثقب بالقلب وضمور بالمخ على نفقة التأمين الصحى بعد أن استوقفه والده لعرض مشكلته، ووجه المحافظ بسرعة إجراء إشاعة موجات صوتية لأحد المرضى.

 

كما تفقد المحافظ الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب ميكروباص على طريق سوهاج - البحر الأحمر (الكيلو 35)، والذى وقع عصر أمس وأدى إلى إصابة 14 مواطنا، لافتاً إلى خروج 6 مواطنين لتحسن حالتهم الصحية، بينما يتم تقديم الخدمة الطبية لباقى المصابين.

 

وكلف المحافظ إدارة المتابعة بديوان المحافظة بمراجعة كشوف الحضور والانصراف والنوبتجيات بالمستشفيين.


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