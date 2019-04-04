محافظ بورسعيد: إنهاء مشكلة الصرف الصحى بجميع قطاعات المحافظة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، دعمه الكامل لحل مشاكل الصرف الصحي بجميع قطاعات المحافظة، وإجراء توسعات للمحطات لإستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة، من اجل إنجاح منظومة المياه والصرف الصحى، وتقديم خدمة متميزة للمواطن البورسعيدي .

جاء ذلك، خلال لقاء المحافظ بالمهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، وخطة الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف للعام المالي 2019/ 2020 للقضاء على المشكلات الحقيقية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة عبير خليل مديرعام العلاقات العامة والإعلام بمنطقة القناة، أن اللقاء شهد مناقشة المشاكل المتعلقة بمحطات المعالجة ببورسعيد، مثل محطة معالجة بورفؤاد.

وقام المهندس عبدالحميد عصمت، يرافقة العميد أيمن عبد الله رئيس قطاع بورسعيد، والدكتور احمد عبد الفتاح رئيس قطاع المعامل والجودة، المهندس محمود عبد الحميد رئيس قطاع المشروعات، والعميد هشام محرز، والمهندسة ليلى مصطفي مستشارا رئيس مجلس الإدارة، بزيارة ميدانية للعديد من المحطات منها محطة معالج جنوب بورسعيد منطقة القابوطى، سعة 40000 متر مكعب فى اليوم، والتى تعمل بنظام المعالجة الثنائية ومن المقررالإنتهاء من منظومة المعالجة الثلاثية فى 30 يونيو المقبل.

كما تم زيارة، خزان الرسوة بقيمة 50000 متر مكعب بمنطقة الجنوب و معالجة بورفؤاد، للوقوف على الوضع الراهن للمحطة، ودراسة الحلول المقترحة لعمل التوسعات بالمحطة.