محافظ بنى سويف يرافق وزير النقل فى جولة بمحطة السكة الحديد

رافق المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، وزير النقل كامل الوزير بمحطة سـكة حديد بنى سويف فى زيارته التفقدية للمحطة الرئيسية بمدينة بنى سويف، حيث رافق المحافظ وزير النقل خلال ركوبه لجرار أحد القطارات بالمحطة للإطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالأمان والتأكد من سلامة وجاهزية القطار قبل التحرك به، ومراجعة كافة وسائل الأمان قبل وأثناء التشغيل.

وكان المحافظ فى استقبال الوزير والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد الذى وصل إلى محطة سكة حديد بنى سويف "مستقلا أحد القطارات قادما من القاهرة"، ضمن جولات الوزير لمتابعة سير العمل بمنظومة السكة الحديد والإشراف على حملة الانضباط التى تنفذها الوزارة الخاصة بانتظام مواعيد قيام ووصول القطارات بهذا المرفق الحيوى الذى يتعامل معها ملايين الركاب يوميا.

كما تابع الوزير يرافقه المحافظ سير العمل بالمحطة لمتابعة انتظام حركة القطارات،وانضباط مواعيد قيام القطارات، وتفقدا أرصفة المحطة وشبابيك حجز التذاكر، والاستماع إلى مطالب وشكاوى الركاب موجها مسئولى هيئة السكك الحديد بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضارى لمرفق السكة الحديد، مشددا على مراجعة إجراءات الأمن والسلامة، والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة والأمان وسلامة السكك وذلك للعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب خلال الفترة الحالية.

وأشار محافظ بني سويف إلى أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالميدان المقابل لمحطة السكة الحديد، حيث يشمل التطوير إعادة تخطيط الميدان مع مراعاة خلق محاور مرورية جديدة، وفتح الحارات التى تم إغلاقها بمحيط الميدان خلال السنوات الماضية، والتى سببت إعاقة فى الحركة المرورية ويجرى تنفيذ تصور مميز لتصميم شكل جمالى بالميدان لإضفاء الشكل الحضارى عليه وعمل ساحة انتظار للسيارات (باركينج)، والتى ستعتبر تيسيرا على المسافرين وموردا ماليا للوحدة المحلية.