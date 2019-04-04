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محافظ بنى سويف: وزير النقل وافق على إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المديرية

الخميس، 04 أبريل 2019 12:59 م
محافظ بنى سويف: وزير النقل وافق على إنشاء كوبرى أعلى مزلقان المديرية محافظ بنى سويف و وزير النقل
بنى سويف أيمن لطفى
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قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إن المهندس كامل الوزيرى وزير النقل والمواصلات، وافق على مطلب أهالى المحافظة، بإنشاء كوبرى أعلى مزلقان ميدان المديرية، لأنهاء مشكلة الإزدحام و الإختناق المرورى، نتيجة تكدس السيارات انتظارا لمرور القطارات التى تغلق المزلقان لاكثر من 15 دقيقة أحيانا .
 
ولفت عبدالجابر، اثناء استقباله ومرافقته الوزير، ورئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، داخل محطة بنى سويف قبل مغادرتهما، متجهين الى ورش كوم ابو راضى للقاء العاملين بها، أن وزير النقل شكل لجنة من المختصين لإعتماد الميزانية اللازمة لاقامة الكوبري الجديد، ليعمل فى إتجاه واحد بالتبادل مع كوبرى ميدان حارث .
 

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