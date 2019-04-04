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الخميس، 04 أبريل 2019 05:43 م
خالد صلاح
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محافظ الوادى الجديد يكرم الطلاب الأيتام بالفرافرة ويمنحهم مكافات مالية

الخميس، 04 أبريل 2019 05:24 م
محافظ الوادى الجديد يكرم الطلاب الأيتام بالفرافرة ويمنحهم مكافات مالية خلال الاحتفال
كتب فريق المحافظات
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شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حفل تكريم الطلاب الأيتام والتي أقامته الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وإحدي الجمعيات الخيرية وذلك بمدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي بمناسبة يوم اليتيم، وذلك بحضور رئيس المركز اللواء محمد الفحام ووكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور إبراهيم التدواي وعدد كبير من المواطنين.
 
وأكد الزملوط خلال كلمته بأن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأيتام من خلال تنفيذ خطة متكاملة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأيتام وقضايا الطفولة للنهوض بدور الأيتام.
 
ووجه الزملوط بضرورة توفير كافة أشكال الرعاية الصحية والنفسية والتربية الأخلاقية والدينية والتعليمية لهم وذلك لتعويض ما فقدوه من حرمان لعائلهم.
 
وفي ختام الحفل كرم المحافظ الطلاب المشاركين ومنحهم مكافأة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه، كما دعم المدرسة بمبلغ 10آلاف جنيه لتطوير مستوي التعليم بها.
 
 

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