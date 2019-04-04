محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال تطوير ميدان الفرافرة بـ1.3 مليون جنيه

الوادى الجديد – فريق المحافظات

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، يرافقه عدد من قيادات الجهاز التنفيذى بالمحافظة أعمال تطوير ميدان الفرافرة الجديد (الشهداء)، والذى يأتى ضمن خطة العام المالى 2018 /2019 بتكلفة مالية 1.3 مليون جنيه لإعادة التنسيق الحضارى للمدن .

ووجه الزملوط بسرعة الانتهاء من كل الأعمال فى التوقيتات المحددة، مشددا على ضرورة تنسيق المسطحات الخضراء بالميدان وإصلاح أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها، وطلاء البلدورات بألوان مناسبة، ووضع علامات المرور الإرشادية ومنع انتشار كافة أنواع الإشغالات .

وفى سياق آخر، استقبلت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، أعضاء القافلة الطبية التابعة لجمعية الدكتور مصطفى محمود والتى تزور المحافظة خلال الفترة من الخميس 4 أبريل وحتى الأحد 7 أبريل الحالى.

ونقلت نائب المحافظ، لأعضاء القافلة من الأطباء، شكر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتقديره لدور الجمعية فى دعم القطاع الصحى من خلال القوافل الطبية المستمرة التى تدفع بها لسد العجز ببعض التخصصات.

جدير بالذكر أن القافلة تضم تخصصات (جراحة - باطنة - أنف وأذن وحنجرة - عظام - أطفال- رمد - مسالك بولية - مخ وأعصاب- أوعية دموية- نساء وولادة)، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية للحالات الأولى بالرعاية بقرى ومدن المحافظة .



جانب من جولة المحافظ (1)



جانب من جولة المحافظ (2)



جانب من جولة المحافظ (3)