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محافظ المنيا يُحيل المختصين بالإزالات بـ"طوخ الخيل" للنيابة الإدارية

الخميس، 04 أبريل 2019 01:04 م
محافظ المنيا يُحيل المختصين بالإزالات بـ"طوخ الخيل" للنيابة الإدارية قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، المختصين بقسم الإزالة بالوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا للنيابة الإدارية للتحقيق بشأن احتساب تكاليف الازالات بما يخالف قرار المحافظ رقم 832 لسنة 2014 وعدم تحصيل مبالغ تكاليف الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المواطنين المخالفين.
 
جاء ذلك عقب التقرير الذي اعدته الادارة العامة للتفتيش المالي والاداري ومكتب المتابعة، حيث أوضح أنه بالاطلاع على المستندات التي تخص تحصيل تكاليف الإزالة خلال عام 2016 تبين قيام المختصين باحتساب تكاليف الإزالة بمخالفة القرار 832 لسنة 2014 وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل تكاليف إزالة لاثنين من المواطنين بالرغم من تحرير محاضر تنفيذ إزالة لهم ووجود مطالبة بالمبالغ المستحقة عليهم الأمر الذي نتج عنه حرمان صندوق الخدمات جانب من ايرادته باجمالى مبلغ 11 ألف و250 جنيهاً.
 
وأكد المحافظ أنه لا أحد فوق القانون وأن جميع المواطنين سواء ضماناً لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه مخالفة قواعد وضوابط المهنة.
 

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