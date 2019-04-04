محافظ القليوبية يعقد ورشة عمل لمناقشة استغلال المنح فى مشروعات المياه والصرف

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، ورشة عمل موسعة لمناقشة استغلال المنحة المقدمة من قبل وزارة الإسكان بمبلغ 30 مليون جنيه مصري، و5 مليون يورو من قبل الوكالة الألمانية GIZ، لإقامة مشروعات خدمية في مجال المياه والصرف الصحي والتطوير الحضري وذلك بحضور ايمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، والدكتورة سلوى عبد الوهاب نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وممثلين عن وزارة الإسكان والوكالة الألمانية ورئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب شبرا الخيمة، وقليوب والخصوص، ورئيس شركة المياه والصرف الصحي والجهاز التنفيذي، ومديري مديرية الري والصحة ووحدة تطوير العشوائيات والشئون المالية والإدارية.

وتم خلال الورشة، مناقشة تخصيص منحة وزارة الإسكان لمشروعات المياه والصرف الصحي وتخصيص مبلغ 15 مليون جنيه لإقامة معمل مركزي لمتابعة مشروعات المياه والصرف بالمحافظة، وتخصيص مبلغ 15 مليون جنيه لإحلال وتدعيم شبكات مياه مواسير بلاستيك بشارع أحمد عرابي بطول 1381 م، وشارع حلمي عبد الرازق بطول 622 متر، بالإضافة لرصف الشارعين.

كما تم الاتفاق علي توقيع اتفاقية منحة 5 مليون يورو من قبل الوكالة الألمانية، الأحد المقبل، حيث قام المحافظ بتشكيل لجنة تيسيرية بالمحافظة برئاسته وعضوية جميع الأطراف المعنية بالمشروعات بهدف التنسيق والتعاون لاختيار أنسب المشروعات التي يحتاجها المواطنين في مجالات التطوير الحضري ورصف الشوارع ومشروعات البنية التحتية وانشاء مدارس وتطوير مستشفيات، مؤكدا علي ضرورة اختيار المشروعات المطلوبة بالدقة المتناهية التي تتناسب مع احتياجات المواطنين.

جانب من مورشة العمل (1)



جانب من مورشة العمل (2)



جانب من مورشة العمل (3)