محافظ الغربية يشارك فى الصالون الثقافى لمجلس القيادات الشابة "مصر بتتغير"

الغربية - مصطفى عادل

شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية الصالون الثقافى لمجلس القيادات الشابة بعنوان "مصر بتتغير" بقاعة المجلس المحلى بطنطا بمشاركة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا.

وبدأ اللقاء بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ثم كلمه الدكتور محمد قريبه أمين مجلس القيادات الشابة بالغربية وأكد أن الهدف من هذه اللقاءات هو توضيح الدور الوطنى للشباب فى إيضاح الرؤى فى القضايا التى تشغل المجتمع.

وقال محافظ الغربية، إن أعمال التطوير والتنمية الجارية بالمحافظة جاءت عقب الوقوف على المشكلات الفعلية على أرض الواقع من خلال القيام بـ 8 جولات مكبرة بمراكز المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذى بالكامل وذلك لتكثيف إمكانيات المحافظة فى مركز يليه الأخر ولمتابعة التخلص من التراكمات التاريخية للقمامة والتى تجاوزت نصف مليار كيلو منذ ستة أشهر وتم التخلص من 300 ألف طن قمامة.

كما أوضح محافظ الغربية، أنه جارى التنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة فى النظافة العامة وجمع القمامة لتطبيق منظومة متكاملة للنظافة فى نطاق حى أول وثان طنطا وذلك بتكلفة مبدئية قدرها 10 مليون شهريا يتم تطبيقها تباعا على باقى المحافظة.

وفى قطاع الصرف الصحى أكد محافظ الغربية، أن قيمة المشروعات فى هذا القطاع تجاوزت مليار و400 مليون جنيه، مشيرا إلى استهداف تغطية المحافظة بالصرف الصحى خلال عام 2020 لتصبح الأولى على مستوى محافظات الجمهورية.

أما فى قطاع الرصف أوضح محافظ الغربية، أنه جارى رصف 73 كم شوارع وطرق على مستوى المحافظة منهم 21 كم فى طنطا، مؤكدا أن جميع أعمال الرصف تتم وفقا للمواصفات القياسية ويراعى عمل بلاعات ومطابق لتصريف مياه الأمطار.

كما أشار محافظ الغربية، أن المعدلات الطبيعية لأعمال البنية التحتية والرصف لهذه الشوارع تحتاج 3 سنوات لكنه مقرر الانتهاء منها بالكامل خلال شهرين فقط.

وخلال الصالون أكد محافظ الغربية على نجاح المحافظة فى مواجهة موسم الأمطار من خلال التخطيط الجيد والقيام بالسيناريوهات الاستباقية للوقوف على أى سلبيات وتلافيها أثناء سقوط الأمطار .

وفى قطاع الصحة قال محافظ الغربية، إن الجولات المستمرة على المستشفيات تستهدف الوقوف على النواقص بالمستشفيات والعمل على توفيرها، كما أوضح أن مبادرة 100 مليون صحة تم تدشينها بالمحافظة فى الأول من مارس حيث تستهدف 3.2 مليون مواطن حيث تم تجاوز المستهدف حتى الآن بنسبة 130%، مؤكدا على استهداف المحافظة خالية من فيروس سى.

كما أوضح أن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المرحلة الإبتدائية تستهدف وضع تصور وخريطة طبية مستقبلية لـ 30 عام قادم باستخدام التقنيات الحديثة من الاستقراء والتنبأ المستقبلى وذلك لخلق أجيال أصحاء قادرون على العمل والإنتاج.

وخلال اللقاء أكد محافظ الغربية، على حرصه الشديد بتوفير فرص للشباب فى القطاع الخاص ودعم المشرعات التى تساعد فى ذلك والتى تمثلت فى شارع 306 بكورنيش ترعة القاصد بطنطا والمنطقة اللوجيستية التى توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل.

وأوضح المحافظ، أن مدينة طنطا ستشهد تغيرا ملحوظا قبل شهر رمضان، مؤكدا أن ما يتم فى شارع البحر هدفه ترسيخ مبدأ عبور المشاه من الأماكن المخصصة للعبور وتوفير الانسيابية المرورية والشكل الحضارى للشارع.

كما شهدت الجلسة الحوارية نقاشا عن دور الجامعة فى التنمية المجتمعية، وأوضح رئيس جامعة طنطا دور الجامعة فى تنمية وخدمة المجتمع من خلال تنظيم القوافل الطبية والعلاجية وتقديم الدورات التدريبية، مؤكدا أن التنمية المجتمعية تعد قطاع رئيسى بجامعة طنطا بالإضافة إلى قطاع التعليم وقطاع البحث العلمى.