محافظ الغربية: فحص 2297454 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص 2297454 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 122 % ، من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية، ووجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.