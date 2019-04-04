محافظ الشرقية يعقد اجتماعا مع مسئولي المحافظة لبحث مشاكل المواطنين

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا لبحث واستعراض المشاكل التي تعاني منها دوائرهم المختلفة للعمل على حلها، واستعراض نسب تنفيذ المشروعات الجارية بكل قطاع خدمي لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة وعددٍ من مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وكلف محافظ الشرقية مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بسرعة استعجال وإنهاء الإجراءات القانونية لتخصيص واستبدال الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات في قطاعات التربية والتعليم – الصحة – الإسكان – الشباب – مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق الإستفادة منها للمواطنين ولتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات لإحداث التنمية المنشودة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية وإدارة التخطيط بالديوان العام بإعداد المقايسة اللازمة لنقل عمودي ضغط عالي من على طريق قرية طحلة بردين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، مع تزويد أعمدة إنارة بمداخل القرى بلمبات ليد لإنارة الطريق ليلاً ولإضفاء لمسة جمالية وحضارية على القرى.

كما كلف محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بالتعاون مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببحث إمكانية تزويد قرية أنشاص البصل بعدد 4 محابس غسيل لمياه الشرب لتحسين وتنقية جودة المياه وكذلك التنسيق مع مديرية الطرق لإعداد دراسة لرصف مداخل العزب والقرى لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع تم استعراض تغطية ترعة شرويدة ورصف طريق مشروع طحلة بردين وربطه بالطريق الإقليمي لخلق محور مروري جديد لفك الاختناقات داخل مدينة الزقازيق ومتابعة أعمال التجميل والتطوير باستخدام بلاط الإنترلوك لإعادة الوجة الجمالي والحضاري للشوارع الضيقة داخل مدن المحافظة .

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات على أسوار المباني والمصالح الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القانون على المخالفين، مؤكداً ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء ومراجعة اشتراطات التراخيص الممنوحة لأصحاب العقارات.

في سياق متصل، هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية وجميع العاملين بالمديرية والمشاركين في منتخبات (كرة القدم الخماسي – تنس الطاولة – الكرة الطائرة - كرة اليد) لحصولهم علي المراكز الأولى في دوري المصالح الحكومية والذي ينظمه الاتحاد العام الرياضي للعاملين بمختلف المصالح والمؤسسات الحكومية على مستوى الجمهورية، في الفترة من 15 مارس الماضي حتي 3 إبريل 2019 باستاد النادى المصرى بمحافظة بورسعيد.

والجدير بالذكر أنه تم حصد المراكز الأولى للطلبة والطالبات المشاركين في بطولة ألعاب (كرة قدم بنات خماسي - ألعاب القوي - بطولة الكاراتيه (كاتا) ) حيث فاز الطالب عبد الله حلمي عبد الرحمن بالمركز الأول في ألعاب القوى / وفاز الطالب زياد إيهاب الدين بالمركز الأول في بطولة الكاراتية "كاتا"، وذلك في إطار فعاليات البطولات الرياضية التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم بمدينة شرم الشيخ، كما تم الفوز بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة المجلة الالكترونية 2019 والتي نظمتها إدارة الصحافة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، والفوز بالمركز الثاني علي مستوى المكتبات النموذجية للمرحلة الإعدادية، والمركز الثالث على مستوى المكتبات النموذجية للمرحلة الثانوية والتى تنظمها إدارة المكتبات بوزارة التربية والتعليم للمدارس على مستوى الجمهورية.