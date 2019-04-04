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محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر فى العمرانية

الخميس، 04 أبريل 2019 11:30 ص
محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر فى العمرانية محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر
كتب سيد الخلفاوى
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انتقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال الرصف التى تتم بشارعى اليابان ومستشفى الصدر بحى العمرانية لعدم التزام شركه الرصف بالمواصفات الفنية فى أعمال الرصف والتوسعة للشوارع.

حيث أعرب المحافظ عن عدم رضاه عن الاعمال التى تتم بالشارعين موجها رئيس حى العمرانية بمتابعة دقيقة للشركة والزامها بإعادة تنفيذ الأعمال وفق المعايير والمواصفات الفنية فى الرصف والتطوير وعدم الإخلال بأى بند من الشروط التعاقدية دون تحميل الحى أية أعباء مالية اضافية حفاظاً على المال العام وللاستغلال الأمثل للموارد المالية للمحافظة.

كما وجه رئيس حى العمرانية بإزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم ورفع الإشغالات من أمام المحلات وإنشاء صبات خرسانية بالجزيرة الوسطى بشارع مستشفى الصدر.

 

جاء ذلك خلال جوله فاجأ بها المحافظ الشركة المسئولة عن اعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر حيث حرص على متابعة اعمال الرصف التي تتم بنطاق حي العمرانية للوقوف علي مستوي الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية والهندسية .

 

واِشار المحافظ ان شارع اليابان الجارى رصفة وتطويره بطول 750 م يعد من الشوارع الهامة بنطاق حي العمرانية حيث يشهد اقبال من الطلبة والوفود الاقليمية والدولية لوقوع مبني اكاديمية الفنون الثقافية ومركز الجيزة الثقافي وقاعة سيد درويش به .

 

واضاف ان أعمال رصف وتطوير شارع مستشفى الصدر بطول 2 كم وقد تم رفع كافة الاشغالات ونقل الباعة الجائلين منه .

 

لافتا ان التكلفة الاجمالية لرصف شارعى اليابان والصدر تبلغ 5 مليون جنية موجها مدير مديرية الطرق بمتابعة الأعمال الجارية بالشوارع وفى حال عدم الالتزام يتم توقيع غرامات مشددة على الشركة طبقاً للعقد المبرم .

 

وخلال الجولة حرص المحافظ علي تفقد ميدان الحسانية بعد تطويره ورفع كافة مخلفات القمامة منه واستغلاله في انشاء نافورة بمشاركة المجتمع المدني بتكلفة حوالي 100 الف جنيه وتدعيمها بالزراعات الخضراء لا عطائه لمسة جمالية وحضارية .

 

محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر (1)
محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر (1)

 

محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر (2)
محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر (2)

 

 

محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر (3)
محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر (3)

 

 

محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر (4)
محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر (4)

 

 

محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر (5)
محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر (5)

 


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