video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش تطبيق منظومة التأمين الصحى مع مساعد وزير الصحة

الخميس، 04 أبريل 2019 01:01 م
محافظ الإسماعيلية يناقش تطبيق منظومة التأمين الصحى مع مساعد وزير الصحة محافظ الإسماعيلية ونائب وزير الصحة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
إضافة تعليق
ناقش اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية الترتيبات والتنسيقات الخاصة بإستعدادات المحافظة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والتى تشمل ميكنة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وميكنة نظم الدفع الخاص بالنظام التأميني الجديد، مع ربط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بالمنظومة، مع أماكن تقديم الخدمة "المستشفيات والوحدات الصحية"، والتى ستسهم الى حد كبير فى التيسير على المستفيدين بالخدمات الصحية، وحوكمة الإنفاق الصحى، والمساهمة فى الإستدامة المالية للمنظومة، ودراسة الاحتياجات والمطالب الخاصة بتطبيق المنظومة المنتظر تطبيقها ضمن محافظات المرحلة الثانية قريبًا.
 
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، وفى حضورالدكتورسعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تضافروتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة للإسراع فى تنفيذ المشروع القومى الكبير وخطة الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أهالى قرى بالإسماعيلية يشكون تداخل الحدود مع محافظات مجاورة

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

صحه الاسماعيليه

وزاره الصحه والسكان

التامين الصحى الشامل بالاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة