محافظ الإسماعيلية يناقش تطبيق منظومة التأمين الصحى مع مساعد وزير الصحة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

ناقش اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية الترتيبات والتنسيقات الخاصة بإستعدادات المحافظة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والتى تشمل ميكنة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وميكنة نظم الدفع الخاص بالنظام التأميني الجديد، مع ربط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بالمنظومة، مع أماكن تقديم الخدمة "المستشفيات والوحدات الصحية"، والتى ستسهم الى حد كبير فى التيسير على المستفيدين بالخدمات الصحية، وحوكمة الإنفاق الصحى، والمساهمة فى الإستدامة المالية للمنظومة، ودراسة الاحتياجات والمطالب الخاصة بتطبيق المنظومة المنتظر تطبيقها ضمن محافظات المرحلة الثانية قريبًا.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، وفى حضورالدكتورسعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تضافروتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة للإسراع فى تنفيذ المشروع القومى الكبير وخطة الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.