video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد امتحانات النقل من 30 أبريل وحتى 16 مايو المقبل

الخميس، 04 أبريل 2019 08:57 م
محافظ الإسماعيلية يعتمد امتحانات النقل من 30 أبريل وحتى 16 مايو المقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
إضافة تعليق

اعتمد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، جدول إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل الابتدائى والإعدادى والثانوي، إلى جانب الشهادة الإعدادية.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى ،  مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ، فى بيان صحفى ، إن  الإمتحانات تبدأ من 30أبريل الجارى وتنتهى 16 مايو القادم، وتبدأ امتحانات الصفين الثانى والثالث الإبتدائى يوم 30 أبريل، وتنتهى 2 مايو المقبل، والصف الرابع الإبتدائى يوم 30 أبريل الجارى وتنتهى يوم 4 مايو المقبل وتبدأ إمتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائى يوم 4 مايوالمقبل وتنتهى يوم 8 مايو من نفس الشهر، و إمتحانات النقل الإعدادى الصفين الأول والثانى يوم 4 مايوالمقبل، وتنتهى يوم 8 مايو .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن امتحانات النقل الثانوى العام فى الفترة من 30 أبريل وتنتهى فى 9 مايو، المقبل وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 11 مايو المقبل، وتنتهى يوم 16 مايو من نفس الشهر.

 

 

صورة ضوئية من الإمتحانات 2
صورة ضوئية من الإمتحانات 2

 

صورة ضوئية من الإمتحانات
صورة ضوئية من الإمتحانات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بيوم العطاء

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

تعليم الاسماعيليه

امتحانات نهايه العام

اخبار التعليم

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة