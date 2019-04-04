محافظ الإسماعيلية يعتمد امتحانات النقل من 30 أبريل وحتى 16 مايو المقبل

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

اعتمد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، جدول إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل الابتدائى والإعدادى والثانوي، إلى جانب الشهادة الإعدادية.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى ، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ، فى بيان صحفى ، إن الإمتحانات تبدأ من 30أبريل الجارى وتنتهى 16 مايو القادم، وتبدأ امتحانات الصفين الثانى والثالث الإبتدائى يوم 30 أبريل، وتنتهى 2 مايو المقبل، والصف الرابع الإبتدائى يوم 30 أبريل الجارى وتنتهى يوم 4 مايو المقبل وتبدأ إمتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائى يوم 4 مايوالمقبل وتنتهى يوم 8 مايو من نفس الشهر، و إمتحانات النقل الإعدادى الصفين الأول والثانى يوم 4 مايوالمقبل، وتنتهى يوم 8 مايو .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن امتحانات النقل الثانوى العام فى الفترة من 30 أبريل وتنتهى فى 9 مايو، المقبل وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 11 مايو المقبل، وتنتهى يوم 16 مايو من نفس الشهر.



صورة ضوئية من الإمتحانات 2