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الخميس، 04 أبريل 2019 03:52 م
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محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بيوم العطاء

الخميس، 04 أبريل 2019 03:21 م
محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بيوم العطاء جانب من الإحتفالية
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
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شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية يرافقه مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية  الإحتفالية التى نظمتها مكتبة مصر العامة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، بمناسبة الإحتفالات بيوم اليتيم وتحت شعار" يوم العطاء " إشراف أمل رجب مديرة المكتبة، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، ودعم ومساندة من القوات المسلحة.
 
وتضمنت الإحتفالية تنظيم عدد من ورش العمل للأطفال الأيتام من أبناء دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى، وأطفال وأبناء المناطق الشعبية والأكثر إحتياجا، وشملت العديد من مختلف الأنشطة الفنية والثقافية.
 
وقام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية على الأطفال، مؤكداعلى تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الكاملة لهذه الفئة من المجتمع والعمل على توفير كافة متطلباتهم وإحتياجاتهم.
 
 

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