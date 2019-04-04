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الخميس، 04 أبريل 2019 03:57 م
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محافظ الإسكندرية يؤكد على ضرورة تلبية احتياجات أطفال الاختلافات الخلقية

الخميس، 04 أبريل 2019 03:23 م
محافظ الإسكندرية يؤكد على ضرورة تلبية احتياجات أطفال الاختلافات الخلقية خلال الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية على ضرورة إثراء فاعليات التوعية الصحية ورعاية أفضل لاصحاب الاختلافات الخلقية وتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية من أجل حياة أفضل لمجتمعنا وحتى يتمكن أطفالنا من ذوي الاختلافات الخلقية من خلق تفاعل بناء والتعبير عن أنفسهم وقدراتهم فى تخطي العقبات ومواجهة التحديات وعرض أفكارهم وخبراتهم ومتطلباتهم لإيجاد حلول للعراقيل التي تواجههم في الاندماج مع أبناء وطنهم  واليوم يأتي الاحتفال بهم وتكريمهم كحق أصيل لهم علينا.
 
جاء ذلك خلال فاعليات " اليوم القومي الثالث لأطفال الاختلافات الخلقية" الذي أقيم اليوم  بمركز الاسكندرية الإقليمي  لصحة و تنمية المرأة ، والذي يهدف إلى تحقيق رعاية صحية أفضل لاطفال الاختلافات الخلقية ولخلق مجتمع يرعى أطفال الاختلافات الخلقية و يلبي الاحتياجات الاجتماعية والصحية لهؤلاء الأطفال لكي يتمكنوا من العيش بصورة طبيعية بدون ما يمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وحضر الاحتفالية، السفير عيسى ناصر سفير دولة تنزانيا بدول  شمال افريقيا،و  دكتور صابر وهيب استاذ جراحات التشوهات الخلقية بكلية طب جامعة الاسكندرية ،و دكتور لؤي زايد مدير مركز الاسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة.

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