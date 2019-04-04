محافظ أسيوط يوزع الهدايا على الأطفال خلال احتفال جمعية المستثمرين بيوم اليتيم

كتب فريق المحافظات

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط في احتفال جميعة المستثمرين بأسيوط بيوم اليتيم وتكريم بعض الأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا عليهم وذلك بالسرادق المقام بمدينة الصفا الصناعية ببني غالب وسط حشد كبير من المستثمرين وأعضاء مجلس النواب والأطفال الأيتام بدور الرعاية وملاجئ الأيتام بالمحافظة ومشرفي دور الأيتام.

وجاء ذلك بحضور محمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط وياسر عمر ومحمد حمدي دسوقي وتادرس قلدس أعضاء مجلس النواب ولفيف من المستثمرين والأطفال الأيتام.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال الاحتفال – بجهود الدولة في النهوض بقطاعات التعليم والصحة وتوفير كافة سبل الدعم للأطفال لتعليمهم وإعدادهم في مختلف المراحل الدراسية وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج وذلك لإعادة بناء الإنسان المصري وخلق جيل جديد قادر على تحمل المسئولية واستكمال جهود وخطط التنمية في كافة المجالات معلنًا دعمه للأطفال الأيتام بكافة دور الرعاية لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على استكمال دراستهم.

ومن جانيه وجه رئيس جمعية المستثمرين الشكر لمحافظ أسيوط وجميع قيادات المحافظة وأعضاء مجلس النواب على مشاركتهم الأطفال الأيتام احتفالاتهم في كافة المناسبات وإدخال البهجة والسرور عليهم وتشجيعهم على التفوق الدراسي.

وفي نهاية الاحتفالية تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المشاركين في الاحتفالية وسط جو من الفرح والسعادة من جميع الحضور.