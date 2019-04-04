محافظ أسيوط يشهد تدريب العاملين على برنامج ميكنة الإدارات والوثائق

أسيوط - فريق المحافظات

شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، الدورة التدريبية للمرحلة الأولى من العاملين بإدارات الديوان العام للمحافظة، على برنامج الذاكرة المؤسسية، والذى سيتم تنفيذه بالتنسيق مع مركز المعلومات بديوان عام المحافظة، وذلك لتعميمه على جميع إدارات وقطاعات المحافظة والأجهزة التنفيذية في إطار خطة المحافظة، لميكنة الإدارات والوثائق والبيانات والموارد البشرية ورفع مستوى أداء العاملين وتطوير القطاع الحكومي، جاء ذلك بحضور الدكتور فايز رزق الله حنا مدير الدعم الفني والميداني لمحافظات شمال الصعيد وأسيوط، والمهندسة حنان حازم عبداللطيف أخصائي تسويق بمركز معلومات مجلس الوزاراء وعلى عبد الله مدير إدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.

واستمع المحافظ خلال الدورة، إلى إجابات المتدربين على أوجه الاستفادة من الدورة ومزايا برنامج الذاكرة المؤسسية وأهميته في ربط جميع الإدارات بالبرنامج، وما يوفره من المعلومات الكاملة عن كل ما يخص المؤسسة والموظفين، وحفظ وتوثيق كافة الأنشطة والوثائق والبيانات الأساسية الخاصة بالمؤسسة إلكترونيًا، والربط بين فروعها وتطوير أسلوب العمل الإداري داخل المؤسسة من خلال تكامل الأعمال في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأشاد المحافظ، بدور برنامج الذاكرة المؤسسية وميكنة الإدارات والوثائق والمعلومات فى تقليل التكلفة المالية، وترشيد النفقات، من خلال تقليص الإستخدام الورقي، حيث يتم التعامل بين الإدارات والموظفين من خلال النظام والمتابعة الآلية والتذكير المستمر للعاملين بالمؤسسة، بجميع المهام والمسئوليات، بالإضافة إلى إمكانية استرجاع البيانات واستخراج التقارير، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للعمل على رفع مستوى أداء العاملين وتطوير القطاع الحكومي، مشددًا على سرعة الانتهاء من تدريب جميع الكوادر البشرية والعاملين على إدارة البرنامج والتعامل معه كمرحلة أولى على أن يتم تدريب باقي العاملين بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية بالمراكز والقرى تمهيدًا لتعميمه.