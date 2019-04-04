محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كوبرى فيصل.. ويخصص أرض لإنشاء جمعية زراعية

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أعمال التطوير والتجميل بشوارع وميادين حي غرب أسيوط، وذلك في إطار تفعيل مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل، ومشاركة طلاب مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاتهم، في دهان الإعمدة والبلدورات والأسوار وإصلاح البرجولات والمقاعد تحت إشراف المعلمين والمتخصصين.

رافقه خلال الجولة، المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، ومحمد البشير رئيس حي غرب أسيوط، ومحمد إسماعيل النمر مدير عام التعليم الفني.

وتابع المحافظ خلال الجولة، أعمال دهان الأعمدة والبلدورات بمنزل كوبري فيصل، واستكمال دهان الكوبرى وامتداد شارع يسرى راغب أمام مسجد عمر مكرم، وبميدان جمال عبد الناصر، فضلًا عن أعمال إصلاح المقاعد الخشبية والبرجولات وتطوير الحدائق والمتنزهات بالمنطقة.

وشدد المحافظ، على استكمال أعمال تطوير شوارع وميادين حي غرب أسيوط، ورفع كافة الإشغالات واستكمال دهان البلدورات، فضلًا عن نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم بعيدًا عن الزحام والتكدس المروري، كما ألتقى المحافظ طلاب التعليم الفني المشاركين في أعمال التطوير مشيدًا بدورهم ومشاركتهم المجتمعية.

و على جانب اخر، أعلن محافظ أسيوط، عن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص بعض قطع أراضي بقرى ومراكز المحافظة، لإقامة منشآت خدمية، وذات نفع عام لخدمة الأهالي، منها جمعية زراعية بقرية العتمانية بالبدارى، ومحطة رفع صرف صحي بقرية النواميس بالبدارى، وسجل مدني بقرية باقور بأبوتيج، وذلك بعد استيفاء جميع مستندات وإجراءات التخصيص.

جاء ذلك، خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية، والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات، وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على رؤساء المراكز والأحياء، بضرورة مراجعة شبكات الكهرباء وأسلاك الضغط العالي بجميع القرى والمراكز، بالتنسيق مع مسئولي شركات الكهرباء، والتأكد من توافر معدلات الأمان والسلامة حفاظًا على أرواح المواطنين، فضلاً عن مراجعة كافة الإشتراطات البنائية بتلك المناطق.