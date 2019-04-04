مجهولون يسرقون هواتف محمولة من فرع شركة اتصالات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة فرع إحد شركات الاتصالات، حيث استولى المتهمين على عدد من الهواتف المحمولة وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مدير فرع إحدى شركات الإتصالات، يفيد اكتشافه تعرض الفرع للسرقة على يد مجهولين.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة تبين أن المتهمين تمكنوا من التسلل لفرع الشركة عبر النافذة، واستولوا على عدد كبير من الهواتف المحمولة وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمقر الفرع، لتحديد هوية مرتكبى الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.