video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مجهولون يسرقون هواتف محمولة من فرع شركة اتصالات بالجيزة

الخميس، 04 أبريل 2019 02:24 م
مجهولون يسرقون هواتف محمولة من فرع شركة اتصالات بالجيزة هواتف محمولة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة فرع إحد شركات الاتصالات، حيث استولى المتهمين على عدد من الهواتف المحمولة وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مدير فرع إحدى شركات الإتصالات، يفيد اكتشافه تعرض الفرع للسرقة على يد مجهولين.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة تبين أن المتهمين تمكنوا من التسلل لفرع الشركة عبر النافذة، واستولوا على عدد كبير من الهواتف المحمولة وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمقر الفرع، لتحديد هوية مرتكبى الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بالقليوبية

سرقة شركة

شركة اتصالات

سرقة شركة اتصالات

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة