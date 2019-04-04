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مجلس نقابة الصيادلة يؤكد استمرار الدعوة لإجراء الانتخابات 16 أبريل الجارى

الخميس، 04 أبريل 2019 10:25 م
مجلس نقابة الصيادلة يؤكد استمرار الدعوة لإجراء الانتخابات 16 أبريل الجارى نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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خاطب مجلس النقابة العامة للصيادلة، اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، بقراره فى اجتماع أمس، بالاستمرار فى العملية الانتخابية، وذلك بعد استعراض كل الجوانب القانونية والأحكام الصادرة من القضاء الإدارى واجبة النفاذ، وتأكيده على احترام الأحكام القضائية كاملة، واحترام المجلس للدستور الذى نص صراحة على عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات.

وأكد المجلس فى خطابه، استمرار إجراء الانتخابات المقرر لها 16 أبريل 2019، لعدم وجود أحكام قضائية بوقف إجرائها.

يأتى ذلك على خلفية اتجاه الحارس القضائي، أمس الأول، لمقر النقابة لتنفيذ إجراءات فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

 

 

 

 


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