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مجلس صحة دول التعاون الخليجى يفتح باب التقدم للمراكز الطبية بالقاهرة والإسكندرية

الخميس، 04 أبريل 2019 01:17 م
مجلس صحة دول التعاون الخليجى يفتح باب التقدم للمراكز الطبية بالقاهرة والإسكندرية مجلس التعاون الخليجى أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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اعتمد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجى، قرارا بفتح باب التقدم للمراكز الطبية فى جمهورية مصر العربية لاعتماد مجموعة من مراكز الفحص الطبية الجديدة فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، لفحص الوافدين للعمل داخل دول المجلس.

 

وقال بيان صادر عن السفارة السعودية فى مصر، إن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون أعلن عن إتاحة الفرصة للمراكز الطبية المرخص لها داخل مصر للتقدم من خلال موقع برنامج فحص الوافدين وذلك عبر الرابط الالكتروني  www.gcchmc.org وتعبئة النموذج الخاص بالاعتماد عبر الضغط على apply for ghc accreditation، علما بأن أخر موعد لتقديم طلبات الاعتماد سيكون فى 31/8/2019.

 

 

 


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