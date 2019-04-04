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مجلس النواب يُوجه 129 أداة رقابية للحكومة خلال شهر مارس

الخميس، 04 أبريل 2019 06:00 ص
مجلس النواب يُوجه 129 أداة رقابية للحكومة خلال شهر مارس الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرا عن حصاد أعمال المجلس خلال شهر مارس 2019، كشف عن توجيه 129 أداة رقابية للحكومة، خلال شهر مارس، وجاء فيه أن مجلس النواب نظر خلال الشهر 91 طلب إحاطة و10 أسئلة و28 طلب مناقشة عامة وجهت لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وتضمن التقرير، أيضا كشفا تفصيليا عن طبيعة الأدوات البرلمانية التى تمت مناقشتها ما بين قضايا تخص المواطن المصرى بشكل مباشر وتمس حياته اليومية، ومنها على سبيل المثال سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وسياسة الحكومة لحل مشاكل تسعير المحاصيل الزراعية، والتصدى لحالات الاحتكار.

وجاء فى تقرير الأمانة العامة ايضا، عن الطلبات شملت ايضا التوسع فى زراعة المحاصيل البقولية وإجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، وسياسة الحكومة لمواجهة انتشار مرض الجلد العقدى بين المواشى، والحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها، بالإضافة إلى إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية.


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