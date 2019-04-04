"مباشر قطر" تكشف خسائر البنوك القطرية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

كتب أيمن رمضان

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن استمرارا للخسائر المتكررة لاقتصاد تنظيم الحمدين، قالتْ وكالة "إس أند بي" للتصنيف الائتماني إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيؤثر سلبيا على أكبر بنكين إسلاميين فى قطر، موضحة أن غياب اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبا على البنوك الإسلامية فى المملكة لمتحدة خاصة جودة أصولها.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن مصرف الريان ومصرف قطر الإسلامى، وهما أكبر بنكين إسلاميين فى قطر، يمتلكان مصرفين يعملان فى بريطانيا وفقا للتعاملات الإسلامية، إذ يملك مصرف الريان، بنك الريان فى المملكة المتحدة، كما يملك مصرف قطر الإسلامي، بنك "كيو أي بي" بالمملكة المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى له تأثير مدمر على الاقتصاد البريطانى خاصة على القطاع العقارى فى المملكة المتحدة وهو القطاع الذى تركز البنوك الإسلامية استثمارها به إذْ تصل إجمالي قروضها العقارية إلى سبعين بالمئة 70% من إجمالى أصولها، حيث يؤثر هذا الأمر كثيرا على جودة أصول البنوك الإسلامية.