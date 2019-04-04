video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"مباشر قطر" تكشف خسائر البنوك القطرية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الخميس، 04 أبريل 2019 12:02 ص
"مباشر قطر" تكشف خسائر البنوك القطرية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى جانب من التقرير
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال تقرير بثتة  قناة "مباشر قطر"، إن استمرارا للخسائر المتكررة لاقتصاد تنظيم الحمدين، قالتْ وكالة "إس أند بي" للتصنيف الائتماني إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيؤثر سلبيا على أكبر بنكين إسلاميين فى قطر، موضحة  أن غياب اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبا على البنوك الإسلامية فى المملكة لمتحدة خاصة جودة أصولها.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن مصرف الريان ومصرف قطر الإسلامى، وهما أكبر بنكين إسلاميين فى قطر، يمتلكان مصرفين يعملان فى بريطانيا وفقا للتعاملات الإسلامية، إذ يملك مصرف الريان، بنك الريان فى المملكة المتحدة، كما يملك مصرف قطر الإسلامي، بنك "كيو أي بي" بالمملكة المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى له تأثير مدمر على الاقتصاد البريطانى خاصة على القطاع العقارى فى المملكة المتحدة وهو القطاع الذى تركز البنوك الإسلامية استثمارها به إذْ تصل إجمالي قروضها العقارية إلى سبعين بالمئة 70% من إجمالى أصولها، حيث يؤثر هذا الأمر كثيرا على جودة أصول البنوك الإسلامية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والاتصالات

شاهد.."مباشر قطر": تميم بن حمد يغرق باريس بالمليارات من أجل تبييض سمعته

فضيحة للنظام القطرى فى بريطانيا.. تميم يكلف عزمى بشارة لتدشين مواقع فى أوروبا بملايين الدولارات..ومباشر قطر تكشف سر إنشاء الدوحة بنك للطاقة لسرقة مقدرات العرب ..وضاحى خلفان يفضح شقيق تميم

جرائم تميم

تميم بن حمد

مباشر قطر

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

البريكست




لا تفوتك
أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة