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لمرورها بحالة نفسيةسيئة.. فتاه تلقي بنفسها بالطابق الرابع بشبرا الخيمة

الخميس، 04 أبريل 2019 11:12 ص
لمرورها بحالة نفسيةسيئة.. فتاه تلقي بنفسها بالطابق الرابع بشبرا الخيمة اسعاف - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت فتاة بنفسها من شرفة غرفتها الكائنة بالطابق الرابع بمدينة شبرا الخيمة ، لمرورها بحالة نفسية، وتم نقلها لمستشفي ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق .
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم شرطة اول شبرا الخيمة، أشارة من مستشفى ناصر العام، بوصول المدعوه " اسراء . ع .ع " 19 سنة، عامله بمصنع ملابس، ومقيمه دائرة القسم، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وكسر بالفقرات الصدريه، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ادعاء سقوط من علو، وتم تحويلها لمستشفى معهد ناصر للعلاج.
 
بالانتقال وسؤال والد المصابه، المدعو "ع . ع .ب " 54 سنة، عامل ومقيم ذات العنوان، قرر ان نجلته تعانى من حالة نفسية سبق العلاج منها، واليوم وحال تواجده وأسرته بالشقة سكنهم، قامت بمغافلتهم وإلقاء نفسها من نافذة الغرفة الكائنة بالطابق الرابع بالشقة سكنهم، مما أدي لحدوث إصابتها المشار إليها، ولم يتهم او يشتبه في ذلك جنائيا.
 
كلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابستها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2285 ادارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

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