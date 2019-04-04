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كلية التربية العريش تنظم 4 ورش عمل ودورات تدربية لخدمة المجتمع

الخميس، 04 أبريل 2019 07:33 م
كلية التربية العريش تنظم 4 ورش عمل ودورات تدربية لخدمة المجتمع جامعة العريش - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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تستعد كلية التربية بجامعة العريش لتنظيم ورشة عمل و3 دورات تدريبة منوعة لخدمة المجتمع خلال الفترة القادمة .

وقال الدكتور رفعت عزوز  ،عميد كلية التربية بجامعة العريش، انه ستعقد ورشة عمل بعنوان التحليل الاحصائى للبحوث النفسية والتربوية بإستخدام برنامج sspss  ويقوم بالتدريب كل من الدكتور نبيلة عبدالرؤف شراب، رئيس قسم علم النفس التربوى، والدكتور ضياء ابوعاصى، مدرس الصحة النفسية.

كما ستنظم الكلية دورة تدريبية بعنوان التخاطب لمدة 3 أسابيع بواقع 3 أيام اسبوعيا، ويقوم بالتدريس فيها كل من الدكتور السيد كامل الشربينى، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالحميد محمد على مدير مركز الارشاد النفسى، والدكتورة نبيلة شراب، رئيس قسم علم النفس التربوى.

وأشار عميد تربية العريش، إلى أنه ستنظم الكلية أيضا دورة تدريبية بعنوان الأخطاء المنهجية الشائعة، فى الرسائل العلمية التربوية تستهدف طلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة ويقوم يالتدريب فيها، الدكتور محمد رجب فضل الله استاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والدكتور عبدالرحمن الصغير، استاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والدكتور السيد كامل استاذ الصحة النفسية،وكذلك دورة برنامج البورتاج لطلاب الفرقة الرابعة شعبة التربية الخاصة وعددهم 66  طالب وطالبة ، سيتم تقسيمهم بواقع 33 طالب  لكل دورة تدريبية .

 

 


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