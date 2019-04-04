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كازاخستان: المبعوث الأممى لسوريا يرغب بالمشاركة فى محادثات نورسلطان المقبلة

الخميس، 04 أبريل 2019 11:15 ص
كازاخستان: المبعوث الأممى لسوريا يرغب بالمشاركة فى محادثات نورسلطان المقبلة جير بيدرسون
نورسلطان (أ ش أ)
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قال نائب وزير الخارجية الكازاخى مختار تليوبيردى: "إن المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، أعرب عن رغبته فى المشاركة فى مفاوضات (نور سلطان) المقبلة بشأن الأزمة السورية.

وقال تليوبيردى -فى تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة /سبوتنيك/ الروسية، اليوم الخميس -: "هذا يتوقف على الدول الضامنة، لكننى كنت مؤخرًا فى بروكسل فى المؤتمر الذى عقد حول سوريا، والذى نظمته الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب المبعوث الأممى الجديد إلى سوريا عن رغبته فى المشاركة فى عملية أستانا، وهو شئ ليس مستبعدا، بالطبع".

يذكر أن الخارجية الكازاخية كانت قد أعلنت أن الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سوريا من المقرر أن تجرى يومى 25 و26 أبريل لجارى فى نور السلطان.

واحتضنت العاصمة الكازاخية، جولات عديدة من مباحثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، إذ تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستورى فى سوريا.

 

 


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الازمه السوريه




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