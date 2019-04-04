كارلوس غصن يؤكد براءته ويطلب من الحكومة الفرنسية الدفاع عنه

باريس(رويترز)

ناشد رئيس نيسان المقال كارلوس غصن الحكومة الفرنسية الدفاع عنه وأكد مجددا براءته فى مقابلة بثت اليوم الخميس، مع تلفزيونى (تى.إف1) و(إل.سى.آى) الفرنسيين.

وألقى ممثلو ادعاء يابانيون القبض على غصن للمرة الرابعة اليوم الخميس، بتهمة محاولة التربح على حساب نيسان.

وقال غصن "أواصل معركتى.. أنا برىء. الأمر صعب، على أن أقر بذلك، وأدعو الحكومة الفرنسية إلى الدفاع عنى والدفاع عن حقوقى كمواطن".

وذكر ممثلو الادعاء فى طوكيو أن غصن تسبب فى خسائر لنيسان قيمتها خمسة ملايين دولار خلال عامين ونصف العام حتى يوليو 2018 بهدف التربح فى انتهاك لواجباته القانونية حيال الشركة.