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الخميس، 04 أبريل 2019 03:51 م
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قطع المياه عن بعض المناطق بمركز طما بسوهاج لإجراء أعمال الصيانة غدًا

الخميس، 04 أبريل 2019 03:24 م
قطع المياه عن بعض المناطق بمركز طما بسوهاج لإجراء أعمال الصيانة غدًا قطع المياه -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج  برئاسة اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب قطع المياه عن مدينة طما وساحل طما وقرى جزيرة طما وقاو غرب والشوكا وعزبة الحما وسلامون يوم الجمعة الموافق 5 ابريل 2019 .
 
وأشار رئيس مجلس الإدارة أن إنقطاع المياه سوف يبدأ  في تمام الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم ولمدة 8  ساعات لاجراء اعمال الصيانة لمحابس المياه.
 
وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة واللازمة لهم خلال تلك الفترة.
 

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