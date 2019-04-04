وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن القصف طال مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي في مديرية شدا الحدودية مع السعودية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات، بالإضافة إلى تدمير آليات وأطقم للمليشيات.

وتحاول مليشيات الحوثي التسلل إلى مواقع وتمركز قوات الجيش والتحالف العربي بالقرب من الشريط الحدودي مع السعودية.