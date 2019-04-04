قبل ما تتهور.. تعرف على عقوبة تعطيل سيارات الإسعاف والإطفاء فى قانون المرور

كتب عبد الرحمن سيد

يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة يندرج كل منها تحت شريحة معينة، وتتنوع عقوبة المخالف بينها بين الغرامة المالية والحبس أو بالعقوبتين ومن هذه المخالفات:

- عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء

أقر قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

-قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما