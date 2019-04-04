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قبل ما تتهور.. تعرف على عقوبة تعطيل سيارات الإسعاف والإطفاء فى قانون المرور

الخميس، 04 أبريل 2019 01:30 ص
قبل ما تتهور.. تعرف على عقوبة تعطيل سيارات الإسعاف والإطفاء فى قانون المرور سيارات إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة يندرج كل منها تحت شريحة معينة، وتتنوع عقوبة المخالف بينها بين الغرامة المالية والحبس أو بالعقوبتين ومن هذه المخالفات:

 

- عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء

أقر قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

 

-قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما


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