قانون أسترالى جديد يعاقب شركات التواصل الاجتماعى على المحتوى العنيف

كانبيرا(رويترز)

بموجب قانون جديد أقره البرلمان الأسترالى اليوم الخميس، ستفرض أستراليا غرامات على شركات التواصل الاجتماعى تصل إلى عشرة فى المائة من إيراداتها العالمية السنوية وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف "على وجه السرعة".

يأتى القانون الجديد بعد أن هاجم مسلح مسجدين فى مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس، فقتل 50 شخصا أثناء صلاة الجمعة.

وبث المسلح هجومه مباشرة على فيسبوك وانتشر البث على نطاق واسع لأكثر من ساعة قبل حذف الرابط وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون بأنه غير مقبول.

ووجهت للأسترالى برينتون تارانت (28 عاما) الذى يشتبه فى أنه يؤمن بتميز العرق الأبيض، تهمة واحدة بالقتل بعد الهجوم وجرى حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة فى الخامس من أبريل نيسان حيث قالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ويجرم القانون الأسترالى الآن عدم إقدام شركات مثل فيسبوك وجوجل التى تملك موقع يوتيوب على حذف أى مقاطع فيديو أو صور تظهر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب دون تأخير.

وينص القانون أيضا على أنه ينبغى للشركات أن تخطر الشرطة الأسترالية خلال "فترة زمنية معقولة".