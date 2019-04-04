video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قانون أسترالى جديد يعاقب شركات التواصل الاجتماعى على المحتوى العنيف

الخميس، 04 أبريل 2019 09:58 ص
قانون أسترالى جديد يعاقب شركات التواصل الاجتماعى على المحتوى العنيف مواقع التواصل الاجتماعى ـ صورة أرشيفية
كانبيرا(رويترز)
إضافة تعليق

بموجب قانون جديد أقره البرلمان الأسترالى اليوم الخميس، ستفرض أستراليا غرامات على شركات التواصل الاجتماعى تصل إلى عشرة فى المائة من إيراداتها العالمية السنوية وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف "على وجه السرعة".

يأتى القانون الجديد بعد أن هاجم مسلح مسجدين فى مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس، فقتل 50 شخصا أثناء صلاة الجمعة.

وبث المسلح هجومه مباشرة على فيسبوك وانتشر البث على نطاق واسع لأكثر من ساعة قبل حذف الرابط وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون بأنه غير مقبول.

ووجهت للأسترالى برينتون تارانت (28 عاما) الذى يشتبه فى أنه يؤمن بتميز العرق الأبيض، تهمة واحدة بالقتل بعد الهجوم وجرى حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة فى الخامس من أبريل نيسان حيث قالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ويجرم القانون الأسترالى الآن عدم إقدام شركات مثل فيسبوك وجوجل التى تملك موقع يوتيوب على حذف أى مقاطع فيديو أو صور تظهر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب دون تأخير.

وينص القانون أيضا على أنه ينبغى للشركات أن تخطر الشرطة الأسترالية خلال "فترة زمنية معقولة".

 


إضافة تعليق

شركات التواصل الاجتماعى

استراليا

البرلمان الاسترالى

نيوزيلندا




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة