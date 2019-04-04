video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيضانات مدمرة فى إيران وضحايا وخسائر بالملايين × 40 صورة

الخميس، 04 أبريل 2019 05:51 م
فيضانات مدمرة فى إيران وضحايا وخسائر بالملايين × 40 صورة ايران
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

للأسبوع الثالث على التوالى تواجه أقاليم إيران الشمالية والجنوبية الغربية أمطارا غزيرة تحولت إلى سيول وفيضانات اجتاحت مئات القرى والمدن.

وتضرر حوالي 1900 مدينة وقرية من السيول وأمطار غزيرة على غير المعتاد بدأت في 19مارس، وارتفع عدد الضحايا إلى 70 شخصا حتى الآن وتجد وكالات الإغاثة صعوبة في التغلب على تداعياتها، وانتقل 86 ألف شخص إلى أماكن إيواء طارئة وفرتها الحكومة.

وقال محمد موسوي رئيس إدارة الأزمات بوزارة الزراعة إن تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر التي ألحقتها السيول بالقطاع الزراعي تصل قيمتها إلى 47 تريليون ريال (حوالي 350 مليون دولار) على أساس سعر الصرف الرسمي للعملة الإيرانية البالغ 135 ألف ريال للدولار.

واتهمت طهران واشنطن بعرقلة مساعي تقديم مساعدات الإغاثة، وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف "حقيقة الأمر، أن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلن أن الهلال الأحمر لن يستطيع الحصول على أي دعم مالي بسبب الحظر الأمريكي غير المشروع".. و"على أمريكا أن تعترف بإرهابها الاقتصادي".

وأججت الفيضانات خلافات داخلية وأحدثت سجالا بين الرئيس الإيراني حسن روحانى، الذي يتهمه منتقدوه بإساءة إدارة جهود الطوارئ للرد على الكارثة والحرس الثورى الذى تبادل مسئولوه الاتهامات مع الحكومة حول جهود الإغاثة.

 

اجتياح السيول
اجتياح السيول

 

ارتفاع السيول يبلغ أمتار
ارتفاع السيول يبلغ أمتار

 

ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع
ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع

 

أسواق تم تدميرها
أسواق تم تدميرها

 

اغاثة
اغاثة

 

الاغاثات
الاغاثات

 

التحرك بقوارب
التحرك بقوارب

 

السيول تدمر المنازل
السيول تدمر المنازل

 

السيول تدمر كل شئ
السيول تدمر كل شئ

 

المواطنين يتحركون بقوارب
المواطنين يتحركون بقوارب

 

المياه تعطل السيارات
المياه تعطل السيارات

 

المياه تغمر كل شئ
المياه تغمر كل شئ

 

اليول تغمر قرى كاملة
اليول تغمر قرى كاملة

 

تصريف المياه
تصريف المياه

 

دمار عارم
دمار عارم

 

دمار عام فى الممتلكات
دمار عام فى الممتلكات

 

دمار
دمار

 

ذعر بين المواطنين
ذعر بين المواطنين

 

سيارات تم تدميرها
سيارات تم تدميرها

 

سيارات وسط المياه
سيارات وسط المياه

 

سيارات وسط وحل
سيارات وسط وحل

 

سيول اجتاحت الشوارع
سيول اجتاحت الشوارع

 

سيول عارمة
سيول عارمة

 

شوارع ايران
شوارع ايران

 

عبور المواطنين وسط السيول
عبور المواطنين وسط السيول

 

فيضانات ايران
فيضانات ايران

 

فيضانات تغمر الشوارع
فيضانات تغمر الشوارع

 

فيضانات
فيضانات

 

قوارب
قوارب

 

قوافل طبية
قوافل طبية

 

مراكز ايواء المنكوبيين
مراكز ايواء المنكوبيين

 

مركبات تتحرك فى السيول
مركبات تتحرك فى السيول

 

مساعدات انسانية
مساعدات انسانية

 

مساعدات
مساعدات

 

مسئولين يتفقدون الشوارع
مسئولين يتفقدون الشوارع

 

معاناة المواطنين
معاناة المواطنين

 

مواطنين
مواطنين

 

مئات السيارات تدمرت
مئات السيارات تدمرت

 

مياه السيول داخل المحال
مياه السيول داخل المحال

 

وقف تدفق المياه
وقف تدفق المياه

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. سيول تدمر السكك الحديدية جنوب غرب إيران وارتفاع الضحايا لـ70 قتيلا

فيديو.. فيضان وخراب ديار.. للأسبوع الثالث سيول إيران ترفع حدة التراشق بين روحانى والحرس الثورى.. الحرس ينتقد أداء الحكومة فى إغاثة منكوبى "بلدختر".. مدن تختفى وارتفاع القتلى لـ62شخصا.. والكويت تتحرك للإغاثة

صور وفيديو.. إيران بين غضب الطبيعة وسندان العقوبات.. إخلاء 70 قرية فى خوزستان بسبب الفيضانات.. الطوارئ تكشف ارتفاع الضحايا لـ57 قتيل و478 جريحا.. والصليب الأحمر: الحظر حال دون تقديم مساعدات إنسانية للمنكوبين

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

سيول

فيضانات فى ايران

الحرس الثورى

العقوبات




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة