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فيديو وصور نادرة لملوك السعودية فى زياراتهم إلى مملكة البحرين

الخميس، 04 أبريل 2019 01:31 م
فيديو وصور نادرة لملوك السعودية فى زياراتهم إلى مملكة البحرين الملك عبد العزيز آل سعود مع الشيخ سلمان آل خليفة
كتب هيثم سلامة
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فى إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مملكة البحرين ولقائه بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، فيما تجمعه الدولتين من تاريخ ومصير مشترك وثقت دارة الملك عبد العزيز، زيارات ملوك المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين من خلال مجموعة من الصور النادرة، فيما يجمع البلدين من تاريخ ثقافى وآفاق تعاون وتنسيق مشترك فى الماضى والحاضر.

 

 

الملك عبد العزيز آل سعود مع الشيخ سلمان آل خليفة
الملك عبد العزيز آل سعود مع الشيخ سلمان آل خليفة

 

 

 

يحتوى "فيديو " دارة الملك عبد العزيز على مجموعة نادرة من صور لزيارات ملوك المملكة العربية السعودية، ومن ضمنهم زيارة الملك عبد العزيز آل سعود، إلى البحرين فى عام 1939، حيث التقى خلالها  بالشيخ حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك ولقاء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، بالشيخ سلمان بن حمد آل خليفة فى عام 1954، لتنهى بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين أمس.

 

الملك عبد العزيز آل سعود
الملك عبد العزيز آل سعود مع  الشيخ سلمان آل خليفة

 

يذكر أنه قد غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مملكة البحرين، أمس، عقب زيارة أخوية استجابة لدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 

 


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