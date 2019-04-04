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فيديو معلوماتى.. نصائح وزارة الزراعة للفلاحين للاستخدام الآمن للمبيدات

الخميس، 04 أبريل 2019 10:06 ص
فيديو معلوماتى.. نصائح وزارة الزراعة للفلاحين للاستخدام الآمن للمبيدات المبيدات
كتب عز النوبى جرافيك هدير الصادق
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ينشر "اليوم السابع" نصائح الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، للفلاحين حول الاستخدام الآمن للمبيدات، وكيفية التخلص منها بطرق تحافظ على سلامتك وسلامة بيئتك.

 

- قراءة المعلومات الملصقة على عبوة المبيد جيدا.

- مراعاة نقل المبيدات بعيدا عن الركاب والمواد الغذائية.

- ارتداء ملابس واقية واستعمال المعدات المناسبة والالتزام بجرعة المبيد قبل الجنى.

- اجتناب تكليف الأطفال بعملية رشد المبيد.

- اجتناب رش المبيد أثناء الطقس الحار أو المضطرب أو ضد الرياح.

- عدم إلقاء بقايا الخليط أو الغسل فى الآبار والأودية.

- غسيل العبوات الفارغة 3 مرات ووضع ماء الغسل فى آلة الرش.

- ثقب العبوات البلاستيكية والضغط على العبوات المعدنية بعد غسلها.

- وضع العبوات فى مكان آمن بحيث لا يمكن استخدامها مرة أخرى.

 

 

 

 

 


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وزارة الزراعة

المبيدات

عبوات المبيدات

المحاصيل البستانية




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