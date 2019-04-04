فيديو معلوماتى.. نصائح وزارة الزراعة للفلاحين للاستخدام الآمن للمبيدات

ينشر "اليوم السابع" نصائح الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، للفلاحين حول الاستخدام الآمن للمبيدات، وكيفية التخلص منها بطرق تحافظ على سلامتك وسلامة بيئتك.
- قراءة المعلومات الملصقة على عبوة المبيد جيدا.
- مراعاة نقل المبيدات بعيدا عن الركاب والمواد الغذائية.
- ارتداء ملابس واقية واستعمال المعدات المناسبة والالتزام بجرعة المبيد قبل الجنى.
- اجتناب تكليف الأطفال بعملية رشد المبيد.
- اجتناب رش المبيد أثناء الطقس الحار أو المضطرب أو ضد الرياح.
- عدم إلقاء بقايا الخليط أو الغسل فى الآبار والأودية.
- غسيل العبوات الفارغة 3 مرات ووضع ماء الغسل فى آلة الرش.
- ثقب العبوات البلاستيكية والضغط على العبوات المعدنية بعد غسلها.
- وضع العبوات فى مكان آمن بحيث لا يمكن استخدامها مرة أخرى.
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