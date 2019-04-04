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فيديو..لحظة رصد شحنة الـ 2 طن هيروين قبل دخولها للبلاد

الخميس، 04 أبريل 2019 03:40 م
فيديو..لحظة رصد شحنة الـ 2 طن هيروين قبل دخولها للبلاد رصد شحنة الهيروين
كتب محمود عبد الراضي
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يبرز فيديو لحظة رصد شحنة هيروين تزن أكثر من 2 طن لمخدر الهيروين، و99 كيلو جرام لمخدر الآيس حاول مهربون إدخالها إلى داخل البلاد على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر . جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة المخدرات بكل حزم وحسم لما لها من مردودات وخيمة على المجتمع وتأثير سلبى على معدلات الإقتصاد القومي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، إعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية "ترفع علم إحدى الدول الأجنبية" لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد، حيث تم رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابي والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم " 2 مصريين محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى قضايا "مخدرات، سلاح" ، و7 آخرين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية . وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات حرس الحدود، وبمشاركة فاعلة مع القوات البحرية تم استهداف السفينة أثناء تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من "7 أشخاص" رغم صعوبة الأحوال الجوية.

 


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