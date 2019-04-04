فيديو.. سيول تدمر السكك الحديدية جنوب غرب إيران وارتفاع الضحايا لـ70 قتيلا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أظهر مقطع فيديو نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى اجتياح السيول التى تضرب إيران منذ الشهر الماضى إقليم خوزستان جنوب غرب البلاد وتدمير خطوط السكك الحديدية، بينما أعلنت السلطات عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول وسوء الأحوال الجوية في مختلف أنحاء إيران إلى 70 شخصا وإصابة 768 آخرين.

وأعلن مساعد رئيس مؤسسة المياه والكهرباء في خوزستان حميد رضا لشكري اليوم الخميس أن 4 مدن في هذه المحافظة معرضة لخطر السيول وهي الحميدية وعبد الخان وشيبان وكارون.

وقال لشكري إنه من المحتمل أن تجتاح السيول القرى جنوب عبد الخان والقرى شمال الحميدية وذلك جراء تزايد تدفق المياه على نهر كرخة . وأوضح أن تزايد المياه المتدفقة على نهر دز يجعل مدنيتي شيبان وكارون عرضة لخطر السيول وقال إن زيادة المياه المتدفقة من سد كرخة في الأيام الأخيرة ترك تأثيره، حيث بلغ تدفق المياه على هذا النهر في عبد الخان 676 متر مكعب في الثانية. وحذر من وصول سيل كرخة غدا إلى الحميدية ويتوقع أن تجتاح الفيضانات قرى خسرج وأطرافها شمال الحميدية ومن أجل ذلك يجب إخلاء هذه القرى .