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فيديو.. السيسى يتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس، 04 أبريل 2019 08:53 م
فيديو.. السيسى يتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة
كتب محمد الجالى
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
 
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس حرص على الالتقاء بالسادة المهندسين والفنيين في بعض مواقع العمل بالعاصمة الإدارية، كما أطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشروعات، واستمع لشرح حول تطورات العمل الجاري بها من القائمين على التنفيذ، حيث أكد على ضرورة مُراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق اعلي المواصفات وأحدث التصميمات.
 
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