فصل الكهرباء عن محطة محولات كفر الزيات ساعتين لإجراء أعمال الصيانة غدًا

الغربية - محمد طارق

صرحت المهندسة أمانى هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربى عن محطة محولات شمال كفر الزيات، غدًا الجمعة، من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 9 صباح نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأضافت في بيان اليوم أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي: "منطقة المطافى ،المستوقد ، المقابر ، واصل ، الثانوى ، همازين ، جزء من مصانع طوب النصاريه ، أبو عوف ، ش الجيش ، السريع ، المحكمة – المركز – المحطة – المستشفى 1 ، 2 ، المستشفى العام ، مستشفى الحميات ، منطقة السريع وسعفان ، جزء من قرية الدلجمون ، المرشحات ومساكن المرشحات ، الصنايع ، مصنع المكرونة ، قرية قسطا والعزب المجاورة".

وناشدة الشركة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة.