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الخميس، 04 أبريل 2019 01:57 م
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فصل الكهرباء عن محطة محولات كفر الزيات ساعتين لإجراء أعمال الصيانة غدًا

الخميس، 04 أبريل 2019 01:21 م
فصل الكهرباء عن محطة محولات كفر الزيات ساعتين لإجراء أعمال الصيانة غدًا محول كهرباء - أرشيفية
الغربية - محمد طارق
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صرحت المهندسة أمانى هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربى عن محطة محولات شمال كفر الزيات، غدًا الجمعة، من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 9 صباح نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية. 
 
وأضافت في بيان اليوم أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي هي: "منطقة المطافى ،المستوقد ، المقابر ، واصل ، الثانوى ، همازين ، جزء من مصانع طوب النصاريه ، أبو عوف ، ش الجيش ، السريع ، المحكمة – المركز – المحطة – المستشفى 1 ، 2 ، المستشفى العام ، مستشفى الحميات ، منطقة السريع وسعفان ، جزء من قرية الدلجمون ، المرشحات ومساكن المرشحات ، الصنايع ، مصنع المكرونة ، قرية قسطا والعزب المجاورة".
 
وناشدة الشركة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة.
 
 

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