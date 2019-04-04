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فحص 3 ملايين و342 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالدقهلية

الخميس، 04 أبريل 2019 11:33 ص
فحص 3 ملايين و342 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالدقهلية مبادرة 100 مليون صحه -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم الكشف عليهم في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، بلغ 3 ملايين و342 ألف و198 مواطنًا، وبلغت النسبة الإجمالية لعدد المواطنين الذين تم الكشف عليهم في المحافظة 79% من اجمالي المواطنين المستهدف الكشف عليهم في المبادرة والبالغ 4 ملايين و251 ألف. 
 
وأشار شاروبيم إلي احتفاظ محافظة الدقهلية بالمركز الأول علي محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية والتي تأتي ضمن عدد من المبادرات اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل مسح طبي شامل للمصريين في مختلف الأمراض للقضاء عليها وفي مقدمتها فيروس سي ولتقديم العلاج اللازم للمواطنين المصابين بالأمراض الأخرى ومنها ضغط الدم والسكر. 
 
واشاد المحافظ بمبادرة الرئيس السيسي التي تم تنفيذها حاليا للوقاية من أمراض التقزم والسمنة لدي الأطفال من تلاميذ المدارس.
 
 

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