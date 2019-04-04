غرفة الطباعة: انطلاق أول مسابقة عربية للتغليف من القاهرة منتصف الشهر

كتبت – منى ضياء

قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أنه من المقرر انطلاق المسابقة العربية للتغليف لأول مرة، من مصر منتصف إبريل الجارى، برعاية منظمة التغليف العالمية، واليونيدو، وغرفة الطباعة.

وأضاف جابر فى تصريحات لليوم السابع، أن الهدف من هذه المسابقة هو حصر شركات التغليف فى العديد من المجالات للوصول إلى شكل غلاف يرضى أذواق المستهلكين.

وأشار جابر إلى أن المسابقة يتم إطلاقها لأول مرة من مصر، حيث ستتنافس الشركات من مختلف دول الوطن العربى، ومن المقرر تدشينها من مقر اتحاد الصناعات فى 15 إبريل الجارى.