غدًا.. وزير الأثار يبدأ جولة تفقدية بسوهاج لمتابعة الاكتشافات الجديدة

سوهاج محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج على مدار يومى " الجمعة والسبت " الدكتور خالد العنانى وزير الأثار والوفد المرافق له فى جولة تفقديه يستهلها بزيارة معبد أبيدوس بالبلينا وإفتتاح مركز الزوار الجديد.

بعدها يستكمل الوزير والوفد المرافق له جولتهم بمنطقة أبيدوس بزيارة بقايا معبد رمسيس الثانى المكتشفه حديثا عقب إكتشاف البعثة الأثرية لجامعة نيويورك والعاملة بمعبد رمسيس الثاني بأبيدوس لبهو قصر الفرعون رمسيس الثاني الملحق بمعبده بأبيدوس وأحجار تدشين وتأسيس المعبد، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية حول منطقة المعبد بهدف استكمال الكشف عن عناصره المعمارية.

كما يقوم الوزير بتفقد معبد سيتى الأول ويفتتح الوزير مشروع خفض منسوب المياه الجوفية لمعبد الأزريون بنفس المنطقة مام الاوزيريون بمعبد أبيدوس فى سوهاج،حيث انتهت الوزارة من أعمال مشروع خفض منسوب المياه الجوفية والتحت سطحية فى حمام الأوزيريون بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، فى فبراير 2019 وقد قامت الوزارة فى يونيو 2008 بإعداد وتنفيذ مشروع متكامل لخفض منسوب المياه الجوفية والتحت سطحية بالأوزيريون ولكنه توقف فى 2011 حتى استأنف العمل به فى أكتوبر 2016وينتقل الوفد بعد ذلك إلى منطقة الديابات لزيارة الإكتشاف الجديد بالمنطقة الاثرية .

وتستمر جولات الوزير فى اليوم الأول بالوصول إلى مدينة أخميم للكشف عن تمثال رمسيس الثانى بعد إعادة ترميمه وتنصيبه بالمكان وتمثال رمسيس الثاني سيصل ارتفاعه عقب الانتهاء من أعمال التجميع والترميم إلى 14 متر تقريباً، وسيتم وضعه على قاعدة بجوار تمثال ميريت آمون، و القطع التى يتم تجميعها تزن من طن إلى 5 أطنان، حيث تمت أعمال الترميم بأياد مصرية من خبراء الآثار والترميم بالأقصر وسوهاج..

وينهى الوزير جولته بمحافظة سوهاج بعد غدا السبت بزيارة الدير الأبيض والدير الأحمر وتفقد الأعمال الموجودة به وبعدها يقوم الوزير بزيارة متحف سوهاج القومى الذى أفتتحة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليكون إضافة جديدة لمحافظة سوهاج على خريطة التنمية السياحية.