غدا.. محافظة القاهرة تنظم حفلا بالحديقة الدولية بمناسبة يوم اليتيم

تنظم غدا الجمعة، محافظة القاهرة احتفالية كبرى بمناسبة يوم اليتيم بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بالحديقة الدولية بمدينة نصر .

ومن المقرر أن يشارك في الحفل 300 طفل من الأطفال المقيمين بجمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام ، وسيتضمن الحفل إقامة عروض فنية وألعاب للاطفال وتوزيع الهدايا عليهم.

كما ستقيم فرق للفنون الشعبية عروضا فنية، ونشر عدد من الشخصيات الكرتونية فى نطاق الحديقة لإدخال البهجة على الأطفال.