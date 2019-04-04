قامت شركة أوجى تك، إحدى مجموعة شركات عثمان أحمد عثمان والتى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات وخاصة باستخدام تطبيقات RFID، بعمل مؤتمر في فندق سوفيتيل الجزيرة تحت عنوان "عصر جديد لتحديد الهوية باستخدام نظم التعريف وتكنولوجيا المعلومات" يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر مارس لعام 2019 لمناقشة مدي أهمية تطبيق التكنولوجيا في المجالات المختلفة وتأثيره علي نجاح سير الأعمال وربحيتها وأثر استخدامها في الإرتقاء بالإقتصاد المصري.

هذا وقد تشرف فريق عمل الشركة بحضور كلاً من:

السيد المهندس/ محمود عثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عثمان أحمد عثمان وعضو مجلس النوابالسيد المهندس/ جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصرالسيد المهندس/ أحمد عثمان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عثمان أحمد عثمان و وكيل نقابة المهندسينالسيد المهندس/ إسماعيل عثمان كبير المستشارين بمجموعة شركات عثمان أحمد عثمان ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب السابق ورئيس النادي الإسماعيلي الأسبق

مع نخبة من الوزراء وممثليهم ومستشاري رئيس الجمهورية وهم:

معالي السيد المهندس/ ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهوريةمعالي السيد المهندس دكتور/ ابراهيم فوزي وزير الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار الأسبقمعالي السيد المهندس/ عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقالسيد الدكتور/ طارق أشرف رحمي رئيس جامعة قناة السويسالسيد الدكتور/ سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان وعضو مجلس النوابالسيد الدكتور/ محمد شعبان المشرف علي إدارة نظم المعلومات الجغرافية بوزارة الآثارالسيد المهندس/ وائل شحاتة رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لمعلومات الصحة والسكانالسيد المهندس/ طارق سعد مساعد وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري ومنسق مشروعات تطوير نظم المعلومات لوزارة الصحة السيد المهندس/ محمد عبداللطيف رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بمكتبة الأسكندرية

مع نخبة من ممثلي الشركات والمؤسسات رفيعي المستوي ونذكر منهم علي سبيل المثال لا الحصر:

قُري مارينا و وادي دجلة و قطامية هايتس و مانفودز مصر و مجموعة بيت الخبرة و جامعة القاهرة و الجامعة الألمانية بالقاهرة و بنك قطر الوطني الأهلي.

بالإضافة لعدد من مملثي وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وهم:

السيدة/ إيمان علي البناي رئيس قسم إدارة تقييم الأصول والممتلكاتالسيدان/ مطر الخييلي و سلطان الحمادي

كما تشرف فريق عمل شركة أوجي تك بحضور نخبة من مسئولي القطاعين العام والخاص.

كما تتوجه شركة أوجي تك بالشكر والتقدير لشركاء النجاح والذين ساهموا في تواصل نجاحات الشركة في مصر والدول العربية والأفريقية وهم:

شركة FEIG الألمانية شركتي Metal Craft و Zebra الأمريكيتينشركة RIB الإيطالية

بالإضافة لمشاركتهم في إنجاح المؤتمر لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا في مصر والوطن العربي ومدي تأثيرها علي الإرتقاء بالإقتصاد المصري.

كما استعرض فريق مهندسي الشركة مجموعة من الدلائل التصورية للحلول المقترحة في المجالات المختلفة ومنها استخدام التكنولوجيا في اصدار واستخدام تذاكر المباريات الرياضية في الإستاد الرياضي والأندية الرياضية الكبري وأثر ذلك في تنظيم وإدارة الجمهور بدقة عالية، بالإضافة لحلول تكنولوجية بإستخدام تطبيق RFID في مجال إدارة الإمدادات Supply Chain وأثر ذلك في الإرتقاء بالنسب الربحية للمؤسسات، وأيضاً تطبيق RFID لمراجعة وتتبع ممتلكات الشركات من الأصول الثابتة وغيرها، بالإضافة لتطبيق تتبع الطلاب باستخدام تكنولوجيا التعريف RFID والذي يُناسب المدارس والجامعات، وأخيراً حلول الأمان والتي تتضمن البوابات الذكية والتي يمكن التحكم فيها عن بعد إلكترونياً من خلال تكنولوجيا RFID.

وفي ختام المؤتمر، قام السيد المهندس/ ماجد مراد مدير عام شركة أوجي تك، بإلقاء كلمة توضح ما تأمله الشركة في غد مصري أفضل وأكثر أماناً باستخدام تكنولوجيا المعلومات تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



