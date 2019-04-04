ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السلطات المحليّة فى إقليم القنيطرة، أنّ الحادث وقع فى مولاى بوسلهام (140 كلم شمال الرباط) إثر "اصطدام شاحنة بسيارة كانت تقلّ عمّالاً بالمجال الفلاحى".

وأضافت أنّ الحادث أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح "متفاوتة الخطورة" نقلوا على إثرها إلى "المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش والمستشفى المحلى بسوق الأربعاء لتلقّى الإسعافات اللازمة".