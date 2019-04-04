"عشان ميتضحكش عليك".. تعرف على 4 نصائح عند توقيعك إيصالات الأمانة

كتب أحمد حسنى

إيصالا الأمانة فى منتهى الخطورة ولا يجب التوقيع عليها إلا فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى فإن كان لازما فعلى الموقع أن يحترس ويتبع 4 نصائح هامة.

تجنب أولا التوقيع على بياض فلابد من التأكد من كتابة المبلغ كتابة ولا تكتفى بالأرقام

تأكد من وجود اسم المستلم منه واسم المسلم إليه حتى لا تتعرض لبيع الإيصال أو إساءة استخدامه فى حالة فقده من مالك الإيصال

حاول دائما إيجاد شهود على واقعة التوقيع

يفضل كتابة عقد يذكر فيه التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة مع ذكر كافة أطرافه والمبلغ الموقع عليه والسبب الذى تم التوقيع على أساسه.