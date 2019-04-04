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عامل يمارس الرذيلة مع إحدى أقارب زوجته ويصورها فى أوضاع مخلة بالجيزة

الخميس، 04 أبريل 2019 01:18 م
عامل يمارس الرذيلة مع إحدى أقارب زوجته ويصورها فى أوضاع مخلة بالجيزة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على سائق لاتهامه بممارسة الرذيلة مع عاملة ترتبط بعلاقة قرابة بزوجته، وتصويرها فى أوضاع مخلة، حيث وجهت له العاملة اتهاما باستغلال مقاطع الفيديو لابتزازها وتهديدها لاستمرار العلاقة بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من عاملة، اتهمت فيه سائق بتصويرها فى أوضاع مخلة، وتهديدها بمقاطع الفيديو لإجبارها على استمرار العلاقة غير الشرعية بينهما.

 

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أن العاملة ترتبط بعلاقة قرابة بزوجته، وأنها حضرت للإقامة بصحبتها، فارتبط بعلاقة غير شرعية بها، ومارس معها الرذيلة والتقط لها مقاطع فيديو فى أوضاع مخلة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.


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