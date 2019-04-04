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عاطل بولاق الدكرور يرشد عن مصدر حصوله على الأستروكس والنيابة تقرر حبسه

الخميس، 04 أبريل 2019 04:00 ص
عاطل بولاق الدكرور يرشد عن مصدر حصوله على الأستروكس والنيابة تقرر حبسه مخدر الأستروكس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أرشد عاطل تم القبض عليه وبحوزته 75 كيسا من مخدر الأستروكس، وبندقيتين وعدد من الطلقات ببولاق الدكرور، عن هوية عاطل يحصل منه على المواد المخدرة، لترويجها على عملائه.

واعترف المتهم أن العاطل يعد مصدر حصوله على مخدر الاستروكس، حيث يخزنها داخل مسكنه ببولاق الدكرور، كما نفى حيازته للأسلحة بقصد الاتجار، وأن الهدف من حيازته لها هو الدفاع عن نفسه، خاصة خلال ترويج المواد المخدرة على عملائه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد اتجار "إسلام. أ" 23 سنة عاطل بالمواد المخدرة. وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 75 كيسا لمادة الاستروكس المخدر بلغ وزنها 500جرام، وبندقية خرطوش، وبندقية محلية الصنع، وطلقتين، و500 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والأسلحة النارية بقصد الدفاع.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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