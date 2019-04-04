طلاب الأزهر والكنيسة فى زيارة مشتركة لمسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

كتب لؤى على

شارك طلاب من الأزهر الشريف والكنيسة فى مطروح برحلة مشتركة إلى مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى تجسيد عملي لوثيقة "الأخوة الإنسانية"، التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، فبراير الماضى.

واستهدفت الرحلة، التى نظمتها الكنيسة والمنطقة الأزهرية فى مطروح، ترسيخ مشاعر وقيم الوحدة الوطنية وتعريف الطلاب بالإنجازات التى تحدث على أرض مصر.

وتفقد الطلاب أركان المسجد والكاتدرائية، كرمز للمحبة والأخوة بين أبناء الشعب المصرى، وحرص منظمو الرحلة على تعريف الطلاب بوثيقة الأخوة الإنسانية وأهم بنودها التي تدعو لترسيخ قيم التعايش السلمى والتآخى، وذلك فى تفعيل لوثيقة الأخوة الإنسانية على أرض الواقع، لتكون محافظة مطروح أول من يبادر لذلك.

وتشكِّل وثيقة الأخوة الإنسانية أحدَ أهمِ الوثائق فى تاريخ العَلاقة بين الإسلام والمسيحية، وتعتبر الوثيقة الأهم في تاريخ علاقة الأزهر والفاتيكان، وهي نتاج جهد مشترك وعمل مخلص استمر أكثر من عام ونصف العام بين الإمام الطيب والبابا فرنسيس، حيث ترسُم للبشرية خارطةَ طريقٍ نحو عالَم مليء بالتسامح والمحبة والإخاء، بعيدًا عن الحروب والنزاعات والكراهية البغيضة وأعمال العنف والإرهاب المروعة.